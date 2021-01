Ibrahima (23) overlijdt bij arrestatie aan hartstilstand: ‘Agenten hadden hem moeten helpen’

De 23-jarige Ibrahima Barrie, die zaterdag overleed na te zijn opgepakt door de Brusselse politie, is overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Uit een autopsie blijkt dat Ibrahima een hartafwijking had. Het toxicologisch onderzoek wijst niet op drugsgebruik.

De familie van Ibrahima kreeg vandaag de eerste onderzoeken van de lijkschouwing en het toxicologisch onderzoek te horen. Hun advocaat, Alexis Deswaef, meldt dat daaruit blijkt dat de overleden jongen stierf aan een hartaanval. De familie van Ibrahima had geen weet van gezondheidsproblemen. De arts ontdekte dat hij een hartafwijking had.

Belgische justite liet ook een toxicologisch onderzoek uitvoeren, om te kijken of Ibrahima voor zijn dood drugs had gebruikt. Toen hij werd opgepakt, had hij drie xtc-pilletjes bij zich, maar het was onduidelijk of hij zelf middelen had gebruikt. Volgens de eerste resultaten van de toxicoloog wijst niets erop dat Ibrahima voor zijn dood drugs had gebruikt.

Volledig scherm Familieleden van Ibrahima rouwen om zijn dood. © Marc Baert

Te traag

Advocaat Alexis Deswaef zei woensdag tijdens een manifestatie bij het politiekantoor, waar Ibrahima zat toen hij onwel werd, dat de politie te traag reageerde toen Ibrahima in elkaar zakte. ,,Er gingen tussen de vijf en zeven minuten voorbij voordat iemand iets deed. Ze hadden hem moeten helpen, want zolang Ibrahima van zijn vrijheid beroofd was, had de politie de verantwoordelijkheid over hem.”

Justitie heeft vandaag bekendgemaakt dat er een onderzoeksrechter is gevorderd voor onopzettelijke doodslag. Die moet nu onderzoeken of de politie in de fout ging.

Rellen

Na de manifestatie kwam het woensdag tot zware rellen in Brussel. Er werden 116 mensen opgepakt. Vijf agenten raakten gewond. Er werd veel schade aangericht.