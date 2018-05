Ierland stemt over abortus: moord of keuze?

Jongen met downsyn­droom op verkie­zings­lijst Belgische partij

5:36 De Belgische politie partij Groen heeft versterkt de verkiezingslijst in Brugge versterkt met de 18-jarige Tane Depuydt. Hij is de eerste verkiezingskandidaat met het syndroom van Down. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.