Iers parlementslid wekt woede met video op gedenkdag moordaanslag

Barry McElduff van de nationalistische Ierse politieke partij Sinn Fein plaatste de video vrijdag op Twitter, op de gedenkdag van het zogenoemde Kingsmill massacre (bloedbad).



Op 5 januari 1976 werden in het plaatsje Kingsmill tien protestantse medewerkers van een textielbedrijf doodgeschoten toen ze op weg waren naar huis. Volgens de politie was de moordpartij het werk van leden van het Ierse Republikeins Leger (IRA).



Het is een van de bloedigste incidenten van de 'troubles', de strijd tussen protestanten en katholieken in Noord-Ierland. Sinn Fein wordt beschouwd als de politieke tak van de IRA.



McElduff heeft zijn excuses aangeboden en had zich naar eigen zeggen niet gerealiseerd dat het broodmerk aan de moordpartij zou worden gelinkt. Politie onderzoekt de tweet.