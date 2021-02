IJsland heeft aantal nieuwe coronagevallen teruggebracht tot nul

Iedereen uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, de Europese Vrijhandelsassociatie en de Schengenzone is welkom in IJsland, maar reizigers moeten zonder uitzondering een (gratis) coronatest afleggen bij aankomst en vijf dagen in quarantaine gaan. Daarna volgt een tweede coronatest en pas als die negatief is, mag je je vrij verplaatsen in het land.



Op die manier slaagt IJsland er ook in om nieuwe, meer besmettelijkere varianten van het virus buiten te houden. ,,De Britse variant heeft hier bijvoorbeeld nog geen voet aan de grond gekregen”, aldus Thorolfur Gudnason, de topepidemioloog van het land in een interview met nieuwssite Bloomberg. ,,We hebben die bij meer dan veertig reizigers vastgesteld aan onze grenzen en konden zo voorkomen dat het zich verspreidde.”



Bovendien worden álle positieve stalen gesequentieerd, wat betekent dat bepaald wordt wat de genetische code is van de virusstammen die aangetroffen worden. ,,Zo weten we dat we al hebben kunnen voorkomen dat 450 varianten het land binnenkwamen", aldus nog Gudnason. ,,We kunnen er ook mee in de gaten houden of bepaalde varianten de vaccins kunnen weerstaan.”



IJsland - dat 364.134 inwoners telt - is intussen ook goed bezig met vaccineren. De eerste doses kwamen aan op 28 december. Een dag later werd het eerste vaccin al gezet. 8.548 inwoners (3,75 procent) kregen volgens de meest recente cijfers van de overheid al een eerste inenting, 5.538 inwoners (1,42 procent) zijn al volledig gevaccineerd.