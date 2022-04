IJzervreter Dvornikov moet Poetin aan snel succes helpen

Oorlog Oekraïne LIVE | Negen nieuwe evacuatie­rou­tes geopend; Rusland blijft Donetsk en Loehansk bombarde­ren

In het oosten van Oekraïne zijn maandag weer negen evacuatieroutes geopend voor burgers die gebieden waar gevechten plaatsvinden willen ontvluchten. De regio's Loehansk en Donetsk worden nog steeds door de Russen gebombardeerd. De Oekraïense president Zelenski zei zondagavond in zijn nachtelijke toespraak dat Oekraïne een zware, cruciale week te wachten staat. Hij waarschuwde dat het Russische leger zal overgaan tot omvangrijkere acties in het oosten van het land. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

11:04