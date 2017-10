'Ik ben meteen achter de bar gaan liggen'

Een slechte B-film, Houtman kan het niet anders verwoorden. De eigenaar van een casinobeveiligingsbedrijf en muzikant is in Las Vegas voor de Global Gaming Expo, een beurs waarbij nieuwe casinospellen worden getoond. Hij is daar met de directie van de Haagse Hommerson casino's ,,Ik zat net aan de bar van het Planet Hollywood Hotel toen het mis ging. Mensen kwamen plots in paniek naar binnen rennen. Ik was nieuwsgierig dus ik ging kijken.”

Agenten hadden het hotel afgezet met linten en hekken. Hij had in eerste instantie niet in de gaten wat er aan de hand was. ,,Tot ik plots binnen twee schoten hoorde. Of het een veiligheidsagent was of een schutter, ik weet het niet.”

Paniek

Houtman dook resoluut achter de bar. ,,Daar zat ook een serveerster helemaal in elkaar gedoken en doodsbang. Ze bleef herhalen dat ze haar bonnetje kwijt was. Ik zei nog ‘dat maakt niet uit, zorg maar dat je veilig weg komt’. We konden niet naar buiten, want dat was afgezet. Daardoor ontstond er paniek. Een veiligheidsagent maande dat we achter hem aan moesten lopen naar de bunker of een soort catacombe van het casino.”

Vijftien minuten hield Houtman het daar uit. ,,Je kon daar geen kant op als er iemand met een wapen binnen zou stappen. Ik wilde daar niet blijven. Ik ben naar de lift gerend en naar mijn kamer gegaan.” Pas daar ziet de Nootdorper op televisie wat er gebeurd is.

Bloed

Hoewel hij kalm en rustig bleef bij het horen van de schoten, trilt hij twee uur later als een rietje. ,,Pas nu realiseer ik het me.,'' zegt hij telefonerend vanaf de beroemde Strip in Las Vegas. ,,Het had zo fout kunnen gaan. Het is niet te bevatten. Iedereen liet alles vallen om te vluchten, overal lagen muntjes en geld. Slapen lukt nu niet, dus we doen maar een biertje.”