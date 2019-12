Imam Christchurch keek het kwaad in de ogen, nu heeft hij een boodschap voor iedereen

McDonald's Peru in rouw: verliefd stelletje geëlektro­cu­teerd in keuken

11:33 Een ernstig arbeidsongeval in een vestiging van McDonald’s in Peru heeft afgelopen weekend het leven gekost van een verliefd stelletje. De jonge werknemers van achttien werden geëlektrocuteerd tijdens het schoonmaken van de keuken. Het fastfoodbedrijf is in rouw gedompeld en heeft uit respect alle vestigingen in het land voor twee dagen gesloten.