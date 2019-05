Imposante foto van zeearend gaat viraal: ‘Ik voelde de bries van zijn vleugels’

Nederlan­der (61) dood in Thailand, politie sluit moord niet uit

16:03 Een 61-jarige Nederlander is in Thailand dood aangetroffen bij zijn woning. Zijn levenloze lichaam hing aan een touw in het kippenhok. De politie in Thailand houdt rekening met het scenario dat ophanging in scene is gezet om een moord te verdoezelen, melden media in Thailand.