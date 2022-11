In China lijkt alles weer onder controle, maar: ‘Blij dat mensen een beetje wakker zijn geworden’

Een heel weekend stond China in het teken van demonstraties tegen het zero covid-beleid, maar maandag was alles alweer gewoon. De inzet van veel politie in Peking en Sjanghai wist te voorkomen dat grote demonstraties ontstonden.

De wind giert om de bomen bij de hoek van het metrostation Huangzhuang, de locatie waar deze avond opnieuw een demonstratie zou zijn tegen het zero covid-beleid van de Chinese regering. De straten zien er verlaten uit. Dat is niet zozeer vanwege de wind, maar door het feit dat op alle hoeken van het kruispunt politie staat.

Bij iedereen die langsloopt wordt gevraagd om identificatie, ook bij deze correspondent. Rechtstreeks de locatie bereiken kan niet. De politie houdt je dan tegen. De preventieve acties voorkomen in de hoofdstad, en ook in Sjanghai, dat er een nieuwe dag van protesten volgt.

Straatnaambord

In Sjanghai verwijderde de politie het straatnaambord van de wijk Ürümqi, vernoemd naar de hoofdstad van Xinjiang. In deze straat herdachten demonstranten de afgelopen dagen de doden die in deze stad omkwamen, nadat een brand door de strenge lockdownmaatregelen niet tijdig geblust kon worden. De straat was met hekken afgezet en de politie hield mensen staande en doorzocht soms hun telefoon, zodat er niemand kon blijven rondhangen.

Versoepelingen

Na opzienbarende protesten tegen de uiterst strikte coronamaatregelen hebben de Chinese autoriteiten her en der besloten tot versoepelingen. In de westelijke regio Xinjiang mogen inwoners van de hoofdstad Ürümqi weer met de bus boodschappen doen. Ook kunnen bepaalde ondernemingen weer open, melden media. Waarnemers spreken over een protestgolf die ongekend is voor het China van de laatste jaren. Mensen riepen zelfs op tot het vertrek van president Xi Jinping. Volgens de student Zhang san (niet zijn echte naam), die maandag bij de vredig verlopen demonstratie was, zijn er vannacht toch een aantal mensen gearresteerd en heeft dat waarschijnlijk anderen schrik aangejaagd. ,,Mijn school is ook gebeld door de politie, hoorde ik, om te vragen of ik gisteren bij de demonstratie was.”



Het lijkt erop dat de politie, zoals verwacht, al het beeldmateriaal heeft zitten bekijken dat ze gisteravond heeft opgenomen tijdens de protesten. Ook journalisten van de Chinese zakenkrant Caixin en andere Chinese collega’s zijn gebeld om naar het politiebureau te komen.

Demonstranten marcheren door een straat tijdens een bijeenkomst voor de slachtoffers van een dodelijke brand. Ze protesteren tegen China's harde coronamaatregelen in Peking.

Media op de korrel

De politie heeft duidelijk ook de media op de korrel. In Sjanghai werd een journalist van de BBC zondag, terwijl hij aan het werk was, opgepakt, geschopt en geslagen. Volgens de Chinese politie had hij zichzelf niet geïdentificeerd als journalist. De Britse regering noemt het gebeuren ‘onaanvaardbaar’.

De 20-jarige Calvin (een schuilnaam) was gister ook tot in de vroege uurtjes bij de demonstratie in Peking. Toch is ze sceptisch over het effect. ,,Ik vond het een beetje onvolwassen georganiseerd. Maar dat geeft niet, want we hebben hier geen ervaring mee. Ik denk dat dit soort demonstraties uiteindelijk niet werken, want de overheid doet er niets mee. Toch ben ik blij dat mensen een beetje wakker zijn geworden.”

Niet overal waren de betogers maandag verdwenen. In Huangzhou waren nog steeds demonstraties en in Hongkong hielden studenten de witte vellen papier omhoog om de slachtoffers van de brand te herdenken. Ook in het buitenland hielden Chinezen kleine solidariteitsacties. Maar het lijkt erop alsof de protesten voor nu effectief de kop zijn ingedrukt. In staatsmedia stonden maandag hoofdcommentaren om het belang van het zero covid-beleid te ondersteunen en te onderstrepen.

Politie controleert rouwenden tijdens een wake voor de slachtoffers van China's zero covid-beleid.

