In dit Europese vakantieland zijn de boodschappen het allergoedkoopst

In Spanje zijn de prijzen voor voeding 4 procent lager dan gemiddeld in de Europese Unie. In Nederland is eten en drinken juist 1,1 procent duurder dan gemiddeld. Voor boodschappen in Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk moet nog meer worden afgerekend dan in Nederland. Frankrijk is het duurst, met een prijsniveau van 16 procent boven dat in de EU.