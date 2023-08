In Frankrijk wordt voor het eerst wijn in kartonnen fles verkocht, de reden is simpel

Wijnprimeur in Frankrijk: de eerste wijn in een fles van karton. Dat is milieuvriendelijker, maar: blijft de smaak ook goed? ,,Wat meteen opvalt? De fles is extreem licht! Als je ’m oppakt, weegt ie echt helemaal niks!”

In Frankrijk wordt voor het eerst wijn in een kartonnen fles verkocht. En Aude Deltin is de enthousiaste pionier. Ze is de eigenaar van Château Malijay, een wijngaard in Jonquières, vlakbij Avignon. ,,We hebben ruim 100 hectare aan wijngaarden en produceren ruim 200.000 flessen per jaar.”

Voor één specifieke oogst, de ‘Cuvée Mistral Gourmand 2021’ is nu de kartonnen verpakking gekozen. De reden is simpel: het zorgt voor een véél lagere CO 2 -uitstoot.

,,We waren op ons château al bezig met de klimaatontwikkelingen. Ik werk hier sinds 2013 en sindsdien zijn we bijna volledig overgestapt op biologische wijn. Maar toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, ontstond voor ons een probleem: er was bijna geen glas meer leverbaar. Eén plus één was twee: we besloten om met kartonnen flessen te gaan werken.”

De fles werd ontwikkeld door het Britse bedrijf Frugalpac, gespecialiseerd in duurzame verpakkingen. In 2020 werd de eerste gemaakt, voor een Italiaanse wijnboer. Daarna ging het snel. Frugalpac verkoopt inmiddels producten in 22 landen, inclusief de Amsterdamse brouwer Lowlander in Nederland.

,,Maar dat we nu voor het eerst in Frankrijk produceren, dat is echt van levensbelang”, zegt Frugalpac-topman Malcolm Waugh. ,,Als je met een wijnfles geen voet aan de grond krijgt in Frankrijk, kan je het wel vergeten. De bedoeling is om in Frankrijk door te groeien. We hebben contacten uitstaan met zo’n honderdvijftig Franse klanten die geïnteresseerd zijn: dat zou om 36 miljoen flessen gaan.”

Houdbaarheid

Het Britse bedrijf zit in de lift. In 2021 waren de inkomsten uit de kartonnen flessen 120.000 Britse ponden (omgerekend ongeveer 140.000 euro), in 2022 was dat 1 miljoen en dit jaar wordt gerekend op 6 tot 10 miljoen. ,,De groei is enorm. Dat horen we ook van onze klanten. Consumenten vinden het klimaat steeds belangrijker.”

Château Malijay en Frugalpac hebben een belangrijk verkoopargument: de smaak van de wijn verandert niet door de verpakking. De buitenkant is van karton en aan de binnenkant zit een folie: een dunne en recyclebare laag kunststof. ,,Maar de smaak blijft hetzelfde, het is net als bij wijn in een bag-in-box”, zegt Aude Deltin.

Volledig scherm Kartonnen wijnfles van het merk Malijay. © Frank Renout Malcolm Waugh: ,,Alleen de houdbaarheid is beperkt. De wijn in deze verpakking moet binnen twaalf maanden gedronken worden. Maar in de praktijk is dat geen punt: 90 procent van alle wijnen wordt binnen een jaar gedronken.’’

Milieubelastend glas

Net als andere industrieën is de wijnindustrie verantwoordelijk voor CO 2 -uitstoot. En het is vooral de glazen fles die daarvoor zorgt. De productie kost veel energie en het transport is zwaar. ,,Zo’n 50 procent van alle CO 2 die de wijnsector veroorzaakt komt door de glazen fles: 36 procent door de productie en 14 procent door het transport’’, zegt Malcolm Waugh.

De kartonnen fles wordt voor 94 procent gemaakt van gerecycled papier, weegt vijf keer minder dan een glazen fles, kost zes keer minder aan elektriciteit tijdens de productie, en kan zelf ook weer gerecycled worden. ,,De CO 2 -voetafdruk van onze fles ligt 84 procent lager dan die van een glazen wijnfles.”

Toch is Château Malijay vooralsnog de enige in Frankrijk die de stap zet. ,,Eén moet de eerste zijn hè”, zegt Aude Deltin lachend. ,,Ik ben 39 jaar oud, dus relatief jong in de sector: misschien speelt dat mee. Bij mijn generatie is het klimaatbewustzijn best groot. En Frankrijk is natuurlijk een land vol tradities. Wijnboeren willen die tradities vaak behouden. Wijn in een glazen fles is zo’n traditie.”

Het verkopen van wijn in karton vraagt ook om andere productiemethoden. ,,En die zijn best ingewikkeld”, aldus Deltin. Zij heeft het uitbesteed. Het bottelen gebeurt door een speciaal Frans bedrijf en de verkoop van haar ‘wijn-in-karton’ loopt via een speciale distributeur.

Lokale productie

Maar Malcolm Waugh ziet perspectief: ,,Wij verkopen niet alleen kartonnen flessen, maar ook de machines die ze maken. Zo kan de kartonnen verpakking door de wijnboer zelf of dichtbij worden gemaakt. Dat scheelt in transport. We willen niet dat er één fabriek in het VK staat en dat die flessen daarna over de hele wereld worden verscheept.”

De Franse ‘Cuvée Mistral Gourmand 2021’ – van Syrah- en Grenachedruiven – is voorlopig alleen deze zomer online te koop in karton. ,,Het is voor ons een test om de te kijken hoe het valt bij het publiek. De zomer is daarvoor ideaal: een kartonnen fles is prima mee te nemen naar het strand of een picknick bijvoorbeeld”, vertelt Deltin. ,,Maar ons doel is absoluut om er daarna mee door te gaan.”

Traditie als bottleneck Franse wijnboeren staan doorgaans niet bekend om hun innovatiedrang. Ze hechten aan tradities en zijn trots op hun reputatie. Waarom zou je veranderen als je bekend staat als wijnland nummer 1? Het gevolg is dat veranderingen traag gaan. Ter illustratie: slechts 10 procent van alle wijn die in Frankrijk wordt geproduceerd is biologisch. De verkoop van alcoholvrije wijnen explodeert wereldwijd, maar in Franse supermarkten heb je een vergrootglas nodig om ze te vinden. Terwijl overal de gebruikersvriendelijke schroefdop is ingeburgerd, heeft maar 10 procent van de Franse flessen er een. En de kartonnen fles? Die leidt ook nog veelvuldig tot gefronste Franse wenkbrauwen. Pas als de consument de knop omzet en milieuvriendelijker wil consumeren, zal de Franse wijnindustrie volgen, is de verwachting.