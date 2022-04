In het VK kan niemand om Invictus Games heen

MET VIDEO Opnieuw ongeregeld­he­den in Zweden na verbran­ding van koran

In Zweden is het zaterdag voor de derde dag op rij tot ongeregeldheden gekomen. Ditmaal in Landskrona, waar de Deense rechtsextremist Rasmus Paludan in het kader van de vrijheid van meningsuiting opnieuw toestemming had gekregen voor een bijeenkomst met de verbranding van een koran.

17 april