In Italië regeert de chaos: in 24 uur tijd meer dan honderd doden

In het decreet dat de Italiaanse premier Conte zondagochtend ondertekende is een aantal vergaande restricties vastgelegd. De hele regio Lombardije en 14 provincies in de aangrenzende regio’s worden in feite van de buitenwereld afgesloten, je mag er alleen in of uit als je daar een speciale reden en toestemming voor hebt. In het hele land zijn musea, theaters en bioscopen gesloten, worden sportwedstrijden afgelast en mogen bars en restaurants alleen open zijn als ze veilige afstand van een meter tussen de klanten kunnen waarborgen. In de rode zone zelf wordt mensen geadviseerd zoveel mogelijk binnen te blijven en reizen tot een minimum te beperken. ,,Zover ik begrijp mag ik alleen in de provincie Milaan reizen’’, zegt Stefano. ,,Maar helemaal duidelijk is het me niet.’’



Stefano is zich heel erg bewust van de ernst van de situatie en vastbesloten zich aan de regels te houden. Zijn vriendin Laura werkt op de intensive care van het lokale ziekenhuis en heeft dus dagelijks met het coronavirus te maken. ,,Op dit moment liggen er elf patiënten met het virus op de afdeling waar ik werk, we hebben nu twaalf bedden maar dat wordt uitgebreid naar zestien.’’ De meeste patiënten komen van buiten Milaan omdat veel ziekenhuizen geen plek meer hebben of dat er een tekort is aan beademingsapparatuur. ,,Er is een constante aanvoer van nieuwe patiënten.’’