In Spanje mogen de kinderen na 47 dagen eindelijk weer even de straat op: ‘Dit geeft wat lucht’

FOTO'SOp 10 maart gingen de scholen in Spanje op slot vanwege het coronavirus. Voor veel Spaanse kinderen was het de laatste dag dat ze buiten waren; vier dagen later ging het hele land in lockdown. Deze zondag, liefst 47 dagen later, mogen de kinderen voor het eerst weer naar buiten. Met skates, step of fiets, én hun blije ouders.

Zes weken lang was de twee kilometer lange boulevard van badplaats Sitges uitgestorven. Slechts een enkeling liet er de hond uit of was op weg naar de supermarkt. De stranden zijn nog altijd met politielinten afgesloten, maar de promenade vertoont weer leven. Niet eens massaal, na een zo lange opsluiting, maar net als overal in Spanje zorgen de kinderen ineens voor een totaal ander, vrolijker straatbeeld.

Carlota (11), Paula (4) en Martina (8)

Paula, de kleinste, huilt even nadat ze met haar step is gevallen. Ze is nog wat onwennig, was het verleerd, zegt haar vader, Carles. ,,Kinderen moeten bewegen, anders worden ze stroef. Ze hebben zich wel vermaakt, met Netflix en de school online, maar bewegen, nauwelijks. We hebben een gemeenschappelijke tuin bij ons appartementencomplex, maar ook daar mochten ze niet komen.” Carles is arts, net als zijn vrouw. ,,Door Covid heeft ons werk wat meer stilgelegen, of hebben we dat vanuit huis kunnen doen; nu wordt het puzzelen hoe we om beurten weer gaan werken en de ander bij de drie meiden blijft.”

María (11) en haar hondje Iris.

María (11), en haar hondje Iris

De school zelf heeft ze niet echt gemist, zegt María, die met haar ouders en hondje Iris naar de boulevard aan zee is gekomen. Binnen een straal van één kilometer van huis, zo is de regel om buiten te mogen. ,,Maar al mijn vriendinnen heb ik wel gemist. En nog steeds mag ik ze niet echt zien, nu.” Een ouder mag met maximaal drie van zijn of haar kinderen naar buiten. ,,Wel hebben we elkaar veel via Whatsapp video gesproken, maar dat is niet hetzelfde.” Ze woont op een flat, maar vond wel een manier om te bewegen: ,,Ik kon kleine rondjes rijden op mijn skates in de parkeergarage.”

Aida met haar zoontje Nil (1).

Nil (15 maanden), met moeder Aida

,,Hij is te klein om zich er echt van bewust te zijn dat we opgesloten hebben gezeten, maar toch zie ik hem echt genieten. Hij kijkt voortdurend om zich heen. De zee weer zien, dat is toch heerlijk’’, vertelt Aida terwijl ze naar de kleine Nil kijkt. ,,Wij als ouders hadden het vermoedelijk moeilijker. De opsluiting is uiteindelijk toch vermoeiend. Ik was juist net weer aan het werk gegaan na mijn zwangerschapsverlof. Dit geeft wat lucht, maar het is nog niet afgelopen.”

Amber (11) op haar skates.

Amber (11)

,,Het is warm’’, zucht Amber nadat ze een half uur op haar skates heeft gereden en op een bankje neerploft. ,,En onze conditie is er ook niet beter op geworden in die zes weken’’, zegt haar moeder. Ze zijn Nederlands, wonen in Sitges, en Amber heeft de laatste weken met jaloezie naar haar nichtje en vriendinnen in Nederland gekeken. ,,Zij mogen gewoon met elkaar afspreken, gaan bij elkaar logeren. Ik heb niemand kunnen zien hier.” Heel veel tijd besteedde ze aan school. ,,We hebben best veel online les, en huiswerk en opdrachten. Tot vier uur ’s middags ben ik er mee bezig.”

Arlet (6) en Ariadna (3).

Ariadna (3) en Arlet (6)

Ze hebben geluk gehad, zegt de vader van Ariadna en Arlet. Tot zes maanden geleden woonden ze in Barcelona op een flat. Hun nieuwe woning aan de kust heeft een eigen tuin. ,,Daardoor hebben de meisjes zich eigenlijk wel vermaakt, ze hadden de ruimte. Maar dit is toch anders, kijk.” Hij wijst naar de kleinste, die er niet genoeg van krijgt over de boulevard te rennen. De school begon pas na een maand met online lessen. ,,Elke school doet het toch weer anders.” En ook hij denkt dat de ouders meer problemen met de quarantaine hebben dan de kinderen. ,,Vooral ook vanwege het thuiswerken. Al vermaken ze zich, de meiden eisen toch vaak je aandacht op. En we gaan ervanuit dat ze tot september niet meer naar school zullen gaan.”