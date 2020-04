In Spanje opgepakte IS-strijder blijkt voormalige Britse rapper en zoon van aanslagpleger

De IS-terrorist die gisteren werd opgepakt in het Zuid-Spaanse Almería is inderdaad Abdel-Majed Abdel Bary (29). Dat melden Britse media op basis van politiebronnen. De twintiger, een van de meestgezochte buitenlandse strijders van de islamitische terreurbeweging, komt oorspronkelijk uit een residentiële wijk in West-Londen.

Hij groeide op in Maida Vale en had zowel de Britse als de Egyptische nationaliteit maar die eerste werd hem volgens The Guardian ontnomen vanwege zijn banden met IS. Abdel Bary zou een Spaanse vriendin hebben gehad die hij in 2017 online ontmoette. Hij kwam Spanje binnen vanuit Algerije, verklaarde een bron tegenover de krant.

Abdel Bary werd gisteren gearresteerd in een appartement in het centrum van Almería. Met hem werden nog twee andere mannen opgepakt. Hun identiteit en relatie tot de hoofdverdachte wordt onderzocht. Dit moet uitsluitsel geven over de vraag of het gaat om teruggekeerde jihadstrijders of om personen die hem beveiliging en logistieke ondersteuning boden bij binnenkomst in Europa.

Bary was tot eind 2015 in beeld bij de Turkse politie, die op verzoek van haar Britse collega’s jacht maakte op de IS-strijder. Er waren vermoedens dat hij zichzelf via de toen populaire vluchtelingenroute via Griekenland naar Midden-Europa had laten smokkelen.

Rapper

Abdel Bary had voor zijn IS-tijd in het Iraaks-Syrische conflictgebied een korte carrière als rapper in Londen. Hij stond bekend als tekstschrijver Jinn en L Jinny en trad op met een groep genaamd The Black Triangle. Daarna raakte hij in de ban van de islam, radicaliseerde, verliet zijn vijf broers en zussen en vertrok in juli 2013 naar Raqqa, de hoofdstad van het IS-kalifaat.

Na de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley en andere westerse gijzelaars, in 2014 door IS, werd gespeculeerd over de vraag wie de gemaskerde beul ‘Jihadi John’ was. Daarbij werd ook de naam genoemd van Abdel Bary. Dit omdat hij zich na een onthoofding ook had laten fotograferen met het hoofd van het slachtoffer. Later werd onthuld dat ‘Jihadi John’ de Brits-Iraakse Mohammed Emwazi was. Hij emigreerde met zijn ouders vanuit Koeweit naar Groot-Brittannië. Bary en hij kenden elkaar uit islamitische kringen in West-Londen. Emwazi kwam om het leven tijdens een Amerikaanse luchtaanval op Raqqa, in november 2015.

Abdel Bary gold volgens Spaanse media als een van de meestgezochte terroristen in Europa vanwege zijn loopbaan bij IS en zijn hoge gevaarlijkheidsgraad. Hij verbleef enkele jaren in het Syrisch-Iraakse conflictgebied en heeft een extreem gewelddadig crimineel profiel. Bewijzen van een deel van zijn activiteiten verschenen afgelopen jaren in de geschreven pers en audiovisuele media. Met daarbij beelden, soms uiterst grof, van zijn misdaden in het conflictgebied. Dat trok de aandacht van de Europese politie- en inlichtingendiensten.

Vader