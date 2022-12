In ‘Su’ gaat het leven gewoon door, ‘historische’ excuses of niet

Filipijnse communis­ten­lei­der Sison (83) overleden in Utrecht

José Maria Sison, de Filipijnse communistenleider die sinds 1987 in zelfverkozen ballingschap in Nederland leefde, is op 83-jarige leeftijd overleden in een Utrechts ziekenhuis. Hij werd daar twee weken geleden opgenomen, meldt zijn partij in een verklaring aan persbureau AFP. Het is niet bekend waaraan hij overleden is.

17 december