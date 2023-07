In vijfhonderd dagen oorlog veroverde Rusland al 100.000 vierkante kilometer Oekraïens grondgebied

Man schiet op willekeuri­ge voorbijgan­gers in centrum New York: één dode en twee zwaargewon­den

Een 86-jarige man uit New York City is zaterdag dodelijk getroffen toen een voorbijganger op een scooter lukraak om zich heen begon te schieten op auto’s en voetgangers. Twee anderen raakten daarbij ernstig gewond. Volgens de politie van New York is de vermoedelijke dader inmiddels opgepakt.