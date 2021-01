Inauguratiemerchandise van Bernie Sanders levert 1,8 miljoen op voor goede doel

Goede doelen in Vermont

De volledige opbrengst van Sanders’ inauguratiemerchandise gaat naar het goede doel, zo staat op diezelfde website. In het bijzonder naar organisaties in zijn thuisstaat Vermont. In vijf dagen staat de teller al op 1,8 miljoen dollar, meldt Sanders. De merchandise is tot twee keer toe uitverkocht geraakt.

,,Jane en ik zijn positief verrast door de creativiteit van zoveel mensen afgelopen week. We zijn blij dat mijn internetbekendheid zoveel arme inwoners van Vermont kan helpen”, aldus Sanders in een statement. Een organisatie die bijvoorbeeld geld van de opbrengst zal krijgen is Meals on Wheels. Die brengt maaltijden bij mensen thuis die slecht ter been zijn.