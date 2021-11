Inbrekersbende veroordeeld die toesloeg bij Britse beroemdheden, meest waardevolle buit in VK ooit

Ze plunderden de stulpjes van meerdere beroemdheden in Londen en maakten voor zo'n 30 miljoen euro aan sieraden, edelstenen en contant geld buit. Nu is het sprookje uit voor drie van de vier leden tellende inbrekersbende uit Italië.

Jugoslav Jovanovic (24), Alessandro Maltese (44) en Alessandro Donati (45) werden maandag veroordeeld. Eerstgenoemde kreeg elf jaar cel voor samenzwering tot inbraak (negen jaar) en witwassen (twee jaar), zijn handlangers elk acht jaar en negen maanden voor alleen het eerste.

Het drietal bekende verantwoordelijk te zijn voor een reeks inbraken in West-Londen bij onder anderen de dochter van F1-oprichter Bernie Ecclestone, de voormalige profvoetballer en Chelsea-coach Frank Lampard en de nabestaanden van Vichai Srivaddhanaprabha. De Thaise miljardair en zakenman was eigenaar van Premier League voetbalclub Leicester City tot hij in 2018 verongelukte bij een helikoptercrash in de buurt van het stadion.

Kensington Palace

In de eerste dertien dagen van december 2019 vergaarden de inbrekers voor naar schatting 26 miljoen pond aan vooral waardevolle juwelen, diamanten en horloges. Gewapend met slechts schroevendraaiers ontvreemdden ze uit het vorstelijke onderkomen van Tamara Ecclestone tegenover Kensington Palace, waar prins William met zijn gezin woont, in iets meer dan een uur maar liefst 400 sieraden, edelstenen en grote sommen geld voor een totaalbedrag van 25 miljoen pond (29 miljoen euro).

De Ecclestones waren volgens de BBC enkele uren eerder vertrokken voor een vakantie in Lapland. Een van de twee bewakers deed op dat moment boodschappen, de andere merkte niets doordat de inbrekers ongezien voorbij de bewakingscamera's in de achtertuin wisten te komen, het binnenalarm uitstond en het landhuis zo groot was dat hij geen geluiden uit de geplunderde vertrekken hoorde. De inbraak leverde volgens de politie de meest waardevolle buit ooit op in de Britse misdaadgeschiedenis.

Volledig scherm Tamara Ecclestone. © Joel Ryan/Invision/AP

Patek Philippe

Bij Frank en Christine Lampard, die eveneens afwezig waren, maakte het trio voor meer dan 60.000 pond (ruim 70.000 euro) buit aan sieraden, waaronder witgouden Patek Philippe-manchetknopen, een Cartier-zakhorloge, twee roségouden dameshorloges en een gouden Mia Lia-halsketting. Uit het statige pand van wijlen Vichai Srivaddhanaprabha in Knightsbridge, een exclusieve buurt bij Hyde Park, ontvreemdden ze onder andere zeven Patek Philippe-horloges, een Tag Heuer-smartwatch en zo'n 400.000 euro in contanten.

Tijdens de inbraak in de woning, die volgens de nabestaanden onaangeroerd was gebleven na de dood van de miljardair, trokken de drie ook nog een fles Cristal-Champagne met een waarde van bijna 600 euro open. De volgende dag dineerde de groep in een sushi-restaurant in de buurt van Harrods, waar ze voor omgerekend 896 euro een champagne- en sashimi-lunch gebruikten.

Volledig scherm Frank Lampard is tegenwoordig voetbalanalist bij de BBC. © AP

Kluizen opengebroken

De inbraken volgden volgens de politie op zorgvuldig onderzoek en verkenning ter plaatse. ,,De uitvoering van de tweede en derde inbraak was meedogenloos. De eigendommen werden volledig geplunderd. Kluizen en beveiligde kasten werden opengebroken. De aanwezigheid van minstens drie inbrekers zou een aanzienlijke fysieke bedreiging zijn geweest voor iedereen die hen zou storen.”

De drie inbrekers verlieten het Verenigd Koninkrijk op 18 december 2019. In 2020 werden ze gearresteerd in Italië en uitgeleverd.

De vierde verdachte en vermeende organisator van de inbraken Daniel Vukovic is nog voortvluchtig. Hij heeft minstens negentien verschillende identiteiten en houdt zich vermoedelijk schuil in Belgrado (Servië), bleek onlangs uit onderzoek van de BBC.

Volledig scherm Een eerbetoon voor wijlen mister Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha bij het stadion van de club. © Action Images via Reuters

Volledig scherm Een opengebroken kluis in het pand van de in 2018 verongelukte Thaise miljardair. © Met Police

