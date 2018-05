Incestvader ontkent seks met dochter: Ik gaf haar een kopje sperma

Vermoede­lijk chloorgas gebruikt bij aanval in Syrische provincie Idlib

11:16 Bij een aanval in de Syrische provincie Idlib is vermoedelijk chloorgas gebruikt. Dat concluderen onderzoekers van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) . Zij hebben niet onderzocht wie verantwoordelijk is voor de aanval.