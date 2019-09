India verliest contact met maanlander vlak voor de landing

Het is niet bekend wat er met de lander, die deel uitmaakt van de missie Chandrayaan-2 (Maanvaartuig-2), is gebeurd. ,,Gegevens worden geanalyseerd’’, zei Sivan zaterdagochtend (lokale tijd) in een zaal vol wetenschappers vanwaaruit de landing werd gevolgd. Als de landing toch is geslaagd, is India het eerste land dat een ruimtevoertuig een zachte landing laat maken op de zuidpool van de maan. In april deed een ruimtevoertuig van Israël daar al een poging toe, maar die mislukte. De Israëlische ‘Beresheet’ crashte op de maan.