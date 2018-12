Indiaas meisje stapt naar politie: Mijn vader geeft me geen toilet!

Hanifa, die met haar familie in de stad Ambur woont, vertelde de politie in een briefje dat haar vader haar had ‘bedrogen’ en daarom gearresteerd moest worden. Ze is nog nooit in huis naar het toilet geweest. Het meisje vertelt aan de Britse omroep BBC dat slechts een paar mensen in haar buurt de beschikking hebben over een toilet en dat ze zich schaamt als ze buiten met de billen bloot moet.



,,Ik vond het vreselijk als mensen naar me keken’’, zegt ze. Op school leerde Hanifa ook over de gezondheidsrisico’s van open riolen. Ze vroeg haar vader om een toilet voor haar te bouwen en die ging akkoord, op voorwaarde dat ze de beste van haar klas zou worden. Dat lukte het meisje en vader Ehsanullah begon voortvarend met de bouw.

Weinig begrip

Quote Ik vond het vreselijk als mensen naar me keken, als ik op straat mijn behoefte deed Hanifa Zaara Door geldgebrek kwam de klus helaas stil te liggen, maar daarvoor heeft Hanifa weinig begrip. Beloofd is beloofd, stelt ze. ,,Hoelang moet ik erom blijven vragen?’’ Haar vader bepleit dat hij zijn dochter om meer tijd gevraagd heeft, maar dat ze nu niet meer tegen hem praat. Hanifa: ,,Hij komt steeds met hetzelfde verhaal over niet genoeg geld, dus ben ik naar de politie gegaan.’’



,,Ik ben sinds de kleuterschool de beste van de klas geweest’’, draagt ze ter verdediging aan. ,,Ik zit nu in de tweede klas en hij blijft maar zeggen dat hij het zal doen. Dit is een soort van bedrog, dus arresteer hem maar.’’ Als arresteren geen optie is, dan wil ze dat de politie haar vader dwingt tot het tekenen van een ‘contract’, waarin hij aangeeft wanneer het toilet wel klaar is.

Trofeeën en oorkondes

Maandag leverde Hanifa, samen met haar moeder Mehareen, haar brief in bij de politie. ,,Ze kwam binnen met een tas vol trofeeën en oorkondes’’, vertelt politieagent Valarmathi. ,,Ze stalde ze uit op mijn bureau en vroeg: kunt u mij een toilet bezorgen?’’ De agent belde met Ehsanullah die zich, denkend dat er iets met zijn vrouw en dochter was, op een drafje naar het bureau spoedde.



Toen Hanifa’s vader ontdekte wat de werkelijke reden van het telefoontje was, schrok hij. Ehsanullah helpt regelmatig buurtbewoners met het schrijven van brieven en vermoedt dat Hanifa de kunst van hem heeft afgekeken. ,,Ik had nooit gedacht dat dit zo’n averechts effect zou hebben’’, verzucht hij. De man heeft eieren voor zijn geld gekozen en is direct verder gegaan met de bouw van de wc.

Nog eens vijfhonderd wc's