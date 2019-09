Indiase (73 of 74 jaar) bevalt van kerngezonde meisjestweeling

Erramatti Mangayamma trouwde in 1962 met Yaramati Sitarama Rajarao, een boer die nu rond de 80 jaar oud zou zijn. Het koppel wilde altijd al kinderen, maar de vrouw raakte ondanks allerlei verwoede poging toch niet zwanger. Twee maanden nadat ze vorig jaar met ivf was begonnen, was het eindelijk zover. ,,We zijn ongelooflijk gelukkig”, aldus de kersverse vader. De tweeling werd geboren met een keizersnede. Vier artsen begeleidden de bevalling. Mangayamma stond sinds januari onder voortdurend toezicht van tien artsen. Mangayamma voelde zich gestigmatiseerd en uitgesloten door haar gemeenschap, omdat ze als een van de weinigen geen moeder was. ,,Buren scholden mij uit voor kinderloze vrouw”, zegt ze. ,,Ze keken mij aan alsof ik een zonde begaan had.” Maar haar man stond altijd ‘als een rots’ aan haar zijde. Dat kan hij nu even niet, omdat kersverse papa Rajarao een dag na de geboorte van zijn dochtertjes een beroerte kreeg. Hij verblijft momenteel in een ziekenhuis om te herstellen.

Record

In 2016 beviel een andere Indiase vrouw van begin zeventig, Daljinder Kaur, van een jongetje. Over haar exacte leeftijd wordt nog altijd getwijfeld. Maria del Carmen Bousada de Lara, een vrouw uit het Spaanse El Puerto de Santa Maria, heeft momenteel het record van de oudste bevestigde persoon die beviel. Ze schonk in 2006 op 66-jarige leeftijd via een keizersnede het leven aan tweelingjongens.



Mogelijk heeft mama Mangayamma dat officiële wereldrecord nu gebroken. Maar eerst moet dus blijken hoe oud ze in werkelijkheid is. Ze zou volgens de lokale media 74 jaar zijn, maar volgens de BBC en andere, doorgaans betrouwbare, media toch echt 73 jaar. Haar ivf-specialist Sanakkayala Umasankar noemt het hoe dan ook een medisch mirakel. Hij beweert dat zijn team helemaal volgens de wet heeft gehandeld, maar wilde niet zeggen of Mangayamma en Rajarao de biologische ouders van de tweeling zijn. De vrouw dacht ze al in de overgang was geweest. Volgens de betrokken artsen is dat laatste een misvatting geweest.