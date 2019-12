Indiase politica roept op tot lynchen van verkrachters en moordenaars dierenarts

Betogers willen dat de moordenaars hard worden gestraft. ,,We eisen dat de daders in het openbaar worden opgehangen", zei een vrouw in Hyderabad, waar de dierenarts is aangevallen. De daders zouden haar hebben meegelokt, misbruikt en vervolgens het lichaam in brand hebben gestoken. De politie heeft vier arrestaties verricht vanwege de moord.



Een woedende menigte belegerde zaterdag het politiebureau waar de verdachten vastzaten. Later op maandag worden nog meer demonstraties verwacht. Seksueel geweld tegen vrouwen komt in India vaak voor. Uit officiële cijfers blijkt dat in 2017 ruim 32.000 keer aangifte is gedaan van verkrachting. Het duurt volgens critici te lang voordat rechtbanken uitspraak doen in misbruikzaken.