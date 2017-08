Indiase politieagent rent weg met gevonden bom en redt 400 kinderen

Nederlander (21) krijgt jarenlange celstraf voor rellen G20-top

19:46 De 21-jarige Nederlander Peike S. is vandaag door de rechtbank in Hamburg veroordeeld tot twee jaar en zeven maanden celstraf voor zijn aandeel in de rellen in de Noord-Duitse stad. Die ongeregeldheden vonden plaats in het kader van de G20-top, begin juli.