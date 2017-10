Indiase vrouw (100) overlijdt na verkrachting

De vrouw lag zondagavond in een dorp in de deelstaat Uttar Pradesh op de veranda van haar huis te slapen toen de man, een midden-twintiger, zich aan haar vergreep. De man is aangehouden en wordt verdacht van verkrachting en moord. Hij ontkent. Dorpsbewoners eisten de doodstraf voor hem, schreef de Times of India.

Seksueel geweld tegen vrouwen is een groot probleem in India. In 2012 leidde een brute groepsverkrachting met dodelijke afloop in New Delhi tot grote protesten en strengere straffen. De vrouw werd samen met haar vriend in een rijdende bus ernstig mishandeld. Ze werd door vijf mannen seksueel mishandeld en met een stok verkracht.