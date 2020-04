Indonesië gaat laks om met coronavirus: mogelijk 140.000 doden in juni

DAGBOEK ITALIË In de bakermat van de pizza kun je geen pizza's meer kopen

7:26 De regionale verschillen zijn groot in Italië, altijd al geweest, net als de afstanden. Het productieve en dichtbevolkte Lombardije kampt met het virus waarschijnlijk juist door die vele mensen en bedrijven, landelijke regio’s als Molise en Umbrië zijn minder getroffen. In die regio’s vragen ze zich af waarom hun lockdown net zo streng is als in het verre noorden. Sommige andere regio’s maken juist de regels strenger, ondanks de afstand. Zoals Campania, het gebied rondom Napels. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Alle eerdere afleveringen lees je hier.