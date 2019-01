Indonesië vindt tweede zwarte doos gecrashte Lion Air

Bende achter ontvoering Amerikaan­se zakenman opgepakt; man nog spoorloos

2:04 In Spanje en Costa Rica is een bende opgerold die verdacht wordt van de ontvoering van de Amerikaanse zakenman William Sean Creighton Kopko. De eigenaar van het online gokplatform 5Dimes werd op 24 september vorig jaar gekidnapt in Costa Rica.