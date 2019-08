Indonesië wil voor 30 miljard euro nieuwe hoofdstad op Borneo bouwen

Drie mensen gewond bij schietpar­tij in Zweden: vrouw met baby geraakt

12:53 De politie van de Zweedse stad Malmö is op zoek naar de dader, of daders, van een schietpartij waarbij vanmorgen drie mensen gewond raakten. Een van de slachtoffers is een vrouw van in de dertig die op straat liep met haar baby. Het kind bleef ongedeerd, melden Zweedse media. De toedracht is vooralsnog niet bekend.