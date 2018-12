Indonesische bouwvakkers stuiten op massagraf

Negen juffen tegelijk zwanger: ‘Die babyca­deaus worden een dure grap’

8:23 Het was niet gepland en er zit niets in het water, toch voltrok zich in de gemeentelijke basisschool van het Belgische Ezaart een waar kerstwonder: van de bijna 40 juffen is momenteel een kwart in verwachting van een eerste of tweede kindje. ,,Laat de kinderchampagne op het kerstfeest maar komen!” Al krabt de directrice zich wel even achter haar oren: 9 juffen moeten vervangen worden. ,,En het schooljaar is nog niet voorbij...”