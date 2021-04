Indonesische duikboot met 53 opvarenden vermist bij Bali

hongkong Angst om fortuin te verliezen: schatrijke vrouw (90) maakt 27 miljoen euro over aan oplichters

In Hongkong is een steenrijke 90-jarige vrouw voor een megabedrag van bijna 27 miljoen euro opgelicht door criminelen die zich voordeden als veiligheidsfunctionarissen. Dat gebeurde allemaal via de telefoon, wat het de grootste vorm van telefoonoplichting maakt die Hongkong ooit heeft gekend. Een 19-jarige student is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zwendel.