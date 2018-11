Indonesische onderzoekscommissie: Boeing Lion Air was wél luchtwaardig

De Indonesische commissie die gaat over transportveiligheid (NTSC) en de ramp, waarbij 189 inzittenden om het leven kwamen, onderzoekte heeft verslaggevers vandaag opgeroepen om opmerkingen die gisteren werden gemaakt tijdens een persconferentie te verduidelijken. De veiligheidscommissie zegt dat ze zich bij hun onderzoek laten leiden door data op de vluchtrecorders van het ramptoestel. De zogenaamde cockpitvoicerecorder is nog steeds niet gevonden, maar is wel cruciaal om precies te begrijpen wat de oorzaak van de crash is.

‘In goede staat’

Gisteren zou de commissie Lion Air het advies hebben gegeven om de ‘veiligheidscultuur’ binnen het bedrijf te verbeteren. ,,Dat is onze aanbeveling’’, zei Utomo toen. ,,Naar onze mening was het vliegtuig niet luchtwaardig .’’ ,,De NTSC en het hoofd van de luchtvaartcommunicatie hebben nooit gezegd dat de Boeing 737 MAX 8 van Lion Air niet luchtwaardig was’’, sprak Nurcahyo Utomo vandaag tegen de journalisten. Hij bevestigde dat op basis van onderhoudsgegeven door technici wel onderhoud was uitgevoerd en het vliegtuig daarna was getest. ,,Op basis van de testresultaten werd het vliegtuig luchtwaardig verklaard. Toen het toestel uit Jakarta vertrok, was het in de goede staat’’, aldus Utomo. De opmerkingen van gisteren zouden dus, blijkens de woorden van de commissie, op de technische toestand vóór de vlucht betrekking hebben gehad.

Speciale procedures

Medeonderzoeker Ony Suryo Wibowo zegt dat er speciale procedures gelden, wanneer er problemen met een vliegtuig zijn. ,,Maar, in principe is het zo dat wanneer een luchtvaartingenieur zegt dat een toestel luchtwaardig is, dan is het luchtwaardig.’’



Wibowo zei verder dat de beslissing om een vlucht wel of niet te onderbreken volledig bij de gezagvoerder ligt. ,,Als het toestel aan de grond staat, ligt de verantwoordelijkheid bij de ingenieur. Als het in de lucht is, dan is de luchtwaardigheid volledig in handen van de piloot.’’



Tijdens vlucht JT-610 deden zich direct na opstijgen echter al problemen voor. Door verkeerde sensorinformatie dook het toestel telkens omlaag en moesten de piloten de Boeing handmatig weer optrekken. Diezelfde problemen deden zich tijdens een vlucht de dag ervoor ook voor.