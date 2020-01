Indrukwekkende satellietbeelden tonen catastrofale bosbranden in Australië

Auto rijdt in op groep toeristen in Zuid-Ti­rol: zes doden, elf gewonden

9:05 In het Italiaans-Oostenrijkse grensgebied is een automobilist vannacht ingereden op een groep van zeventien jonge vakantiegangers. Zes van hen kwamen om het leven. De politie in Bolzano gaat ervan uit dat de slachtoffers uit Duitsland komen en dat het een ongeluk was.