‘Ineens kwam er bloed uit de borst van mijn dochtertje’

In verschillende steden eisten demonstranten in Myanmar opnieuw het herstel van de democratie. Het verdriet over de ruim honderd slachtoffers bij de protesten heeft plaatsgemaakt voor woede. Woede over het schieten met scherp op ongewapende betogers. Woede over de dood van kinderen, omdat de soldaten lukraak het vuur openden op alles wat bewoog. Pann Ei Phuy verloor haar dochtertje. ,,Ik hoorde militairen in de straat. Ik deed direct de deuren dicht’’, aldus de tiener. Maar ze was niet snel genoeg. Een tel later zag ze dat haar dochtertje onder het bloed zat. ,,Eerst dacht ik nog dat zij was gevallen maar toen kwam er bloed uit haar borst.’’