Inmiddels 36 doden geteld na instorting flatgebouw Florida

Dodental ingestort flat Florida loopt op tot 32, eerste slachtof­fers vandaag begraven

6 juli Het bevestigde dodental na de instorting van een appartementencomplex in Surfside bij Miami is opgelopen tot 32. Van 26 slachtoffers is de identiteit vastgesteld. De eerste slachtoffers worden vandaag begraven. Het gaat om een echtpaar met twee dochters van 4 en 10 jaar.