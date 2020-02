Instagram huilt om video van bejaard stel: ‘Breng onze portemonnee terug’

Voor het eerst warmer dan 20 graden op zuidpool

16:14 Voor het eerst in de geschiedenis is op de zuidpool een temperatuur van boven de 20 graden gemeten. Op zondag bereikten de thermometers van Braziliaanse wetenschappers op Seymour Island in het zuidpoolgebied de 20,75 graden. Dat is bijna een graad hoger dan het vorige record van 19,8 graden, dat op Signy Isand werd gemeten in 1982.