Internationale arbeidsorganisatie wil dat landen hun zorg verbeteren: levert 300 miljoen banen op

Dat zegt de internationale arbeidsorganisatie ILO, niet toevallig aan de vooravond van Internationale Vrouwendag, na onderzoek in 185 landen. De belangrijkste conclusie: door forse en hardnekkige tekortkomingen in de zorg zijn honderden miljoenen werknemers met gezinsverantwoordelijkheden onvoldoende beschermd. Nederland hoeft zich, net als de meeste andere EU-lidstaten, niet te schamen, al zou de ILO de duur van het vaderschapsverlof (42 dagen of zes weken) graag beter afgestemd zien op die van het moederschapsverlof (16 weken).

Maar vooralsnog zijn 649 miljoen vrouwen of wereldwijd drie op de tien een stuk slechter af dan bij ons. Zij krijgen niet de minimale bescherming die de ILO in 2000 in een verdrag vastlegde: minstens 14 weken zwangerschapsverlof met behoud van minstens twee derde van het loon, gefinancierd door de sociale zekerheid of publieke middelen. Van de 185 onderzochte landen halen er 82 deze norm niet. Bovendien zal het tegen het huidige tempo nog eens 46 jaar duren voordat ook zij betaald zwangerschapsverlof – een universeel arbeids- en mensenrecht – hebben. Tunesische vrouwen bijvoorbeeld worden geacht na dertig dagen alweer aan de slag te gaan. Op andere terreinen wacht een nog grotere inhaalslag. Zo hebben zwangere vrouwen of jonge moeders die borstvoeding geven in slechts veertig van de onderzochte landen recht op bescherming tegen gevaarlijk of ongezond werk. In veel landen ontbreekt het ook aan een rustig plekje op het werk om de borst te geven.

Vaderschapsverlof

Met vaderschapsverlof is het nog slechter gesteld. Meer dan 1,2 miljard mannen wonen in een land dat dit recht niet kent, en waar het bestaat is het vaak extreem kort, waardoor het gemiddelde wereldwijd op negen dagen komt. Dat vergroot de ongelijkheid tussen man en vrouw, meent de ILO, en het gemiddelde van negen dagen is ook nog geflatteerd omdat nogal wat mannen hun vaderschapsverlof maar gedeeltelijk opnemen, onder meer om inkomensverlies tegen te gaan. In Europa, waar Brussel zorgde voor wetgeving die leidde tot een betere werk-privébalans voor ouders en mantelzorgers, is de situatie beter. Onder meer Spanje (van 15 naar 112 dagen) en Slowakije (van 0 naar 197) trokken hun ouderschapsverlof fors op. Maar ook in Europa zijn er nog groepen voor wie de bescherming omhoog moet: zelfstandigen, werknemers in de informele economie, migranten, adoptieouders en lhbti-ouders.

Het omvangrijke rapport gaat minder diep in op de langdurige zorg en zorg voor gehandicapten, maar de behoefte daaraan is volgens de arbeidsorganisatie – onder meer door corona en de toegenomen levensverwachting – ook alleen maar gestegen. ,,Uit de studie blijkt dat diensten zoals tehuizen, gemeenschapsdagverblijven en thuiszorg wereldwijd ontoegankelijk blijven voor de grote meerderheid van wie dit nodig heeft”, aldus de ILO, die ‘een nieuw pakket van zorgmaatregelen, gebaseerd op universele toegang’ bepleit. Concreet: fatsoenlijk ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen, universele kinderopvang en goede zorg voor ouderen en gehandicapten, wat tegen 2035 ook nog eens zo’n 299 miljoen banen zou opleveren.

,,We moeten opnieuw nadenken over ons zorgbeleid”, aldus ILO-topvrouw Manuela Tomei, ,,en het zo inrichten dat het kinderen een goede start biedt, vrouwen steunt om aan het werk te blijven en voorkomt dat gezinnen of individuen in armoede terechtkomen.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: