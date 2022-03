Internationale verbijstering over ‘ziekenhuisaanval’

Buitenland­se studenten die vluchten uit Oekraïne gediscrimi­neerd aan Poolse grens

Duizenden buitenlandse studenten uit onder meer Afrika en Azië zitten vast in Oekraïne. Ze komen moeilijk het land uit omdat ze aan hun lot zijn overgelaten of bij de grens worden gediscrimineerd. Jongeren die wél hebben kunnen vluchten, proberen via sociale media en tussenpersonen lotgenoten het land uit te krijgen.

6 maart