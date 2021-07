Inwoners verwoeste Belgische steden dreigen met rechter: ‘Tsunami door open zetten stuwdam’

VIDEO Belgisch topmodel (43) haalt uit naar modewereld: ‘Wij zijn ‘mooi’ en mogen dus nooit klagen’

22 juli Belgisch topmodel Hannelore Knuts (43) trekt stevig van leer op sociale media. Hannelore, die in Hasselt werd geboren en haar studie fotografie opgaf om haar dromen als model na te jagen, is na meer dan 20 jaar in de modewereld gefrustreerd door wat ze allemaal rondom haar ziet gebeuren. Haar relaas plaatste ze op haar Instagrampagina.