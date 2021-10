Inzamelpotje voor Ilano (5), jongen met ernstige huidaandoening, gestolen: ‘Ronduit schandalig’

Het Belgische jongetje Ilano (5) leidt aan een ongeneeslijke aandoening. Bij het minste uv-licht raakt zijn huid beschadigd en vormen zich tumoren. De jongen heeft al meer operaties dan levensjaren achter de rug. Groot is dan ook de afschuw als een inzamelpotje bij een winkel in het Belgische Nieuwpoort, bedoeld voor het ventje, is verdwenen.

,,Wie geld voor een jongetje met een ernstige huidaandoening steelt, moet bijzonder laag gevallen zijn. Van een gestolen handtas kijken we al bijna niet meer op. Maar dit is ronduit schandalig”, zegt vestigingsmanager Sabine Bode van modewinkel Veritas. In de winkel stond een inzamelpotje bedoeld voor Ilano. Zijn moeder Gwenny werkt zelf bij een vestiging van de modezaak in De Panne en het verhaal van haar zoontje was haar collega’s niet ontgaan.

Ilano lijdt aan de ongeneeslijke aandoening xeroderma pigmentosum. Hij is volgens het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws een van drie kinderen in het land die aan de aandoening lijdt. Bij het minste uv-licht raakt zijn huid beschadigd en vormen zich tumoren. Hij is al zeven keer geopereerd. ,,Wat Ilano heeft, kan niet genezen. We kunnen hem alleen maar zoveel mogelijk beschermen en uit de zon houden, maar voor een kleuter is dat allesbehalve makkelijk”, vertelde moeder Gwenny er eerder over in het dagblad.

Eerder dit jaar werden al inzamelingsacties en benefieten gehouden voor de aankoop van een duur uv-werend masker uit Frankrijk - waardoor Ilano weer buiten kan spelen met klasgenootjes, om de ramen van zijn school met uv-werend folie te bekleden en om onderzoeken en operaties te financieren. Alles kost handenvol geld, en alle beetjes helpen.

Volledig scherm Koen Van Den Bulcke en Gwenny Neyrinck, samen met Ilano en zusje Amilou. © Benny Proot

Briefjes van 5 en 10 euro

De werknemers bij de modewinkel steunen hun collega Gwenny. ,,In vijf filialen in de regio staat een potje om geld in te zamelen voor Ilano, zoals bij ons hier in Nieuwpoort. Donderdag zag ik ineens dat het potje verdwenen was. Ik weet zeker dat het er woensdag nog stond. Iemand moet het dus woensdag in de late namiddag of donderdagmorgen gestolen hebben. Ik ben woest”, zegt Sabine Bode. ,,Er staat duidelijk op dat het om een inzameling voor een jongen met een ongeneeslijke huidziekte gaat. Ik wist niet dat mensen dit over hun hart kunnen krijgen.”

Hoeveel geld er precies in het potje zat, weet ze niet. ,,Maar er zaten hoe dan ook verschillende briefjes van 5 en 10 euro in, naast heel wat kleingeld. Ik roep mensen die iets hebben gezien of weten wie het potje stal, om de politie in te lichten”, zegt Sabine. Er zijn helaas geen camerabeelden.

