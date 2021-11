Iraakse premier ongedeerd na raketaanval op zijn huis

Drank na ontgroe­ning werd Belgische student Antonin (19) mogelijk fataal

De 19-jarige student die afgelopen weekend in het Waalse Gedinne overleed is volgens het Openbaar Ministerie mogelijk door drankmisbruik na en niet als gevolg van een ontgroening om het leven gekomen. Dat zou de autopsie uitwijzen. De doodsoorzaak van Antonin Deneffe zal na toxicologisch onderzoek in de komende dagen worden bekendgemaakt, aldus het OM.

3 november