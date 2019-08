Iraanse olietanker Grace 1 vertrokken uit Gibraltar

Reddings­wer­kers ingescha­keld nadat onderzoe­kers vastzitten in de diepste grot van Polen

4:19 Reddingswerkers proberen in het zuiden van Polen twee onderzoekers te redden die sinds zaterdag vastzitten in de diepste grot van het land. Nadat één van de toegangstunnels is volgelopen met water, kunnen de speleologen de grot niet meer uit. Meer dan twintig reddingswerkers proberen nu om contact te leggen met de onderzoekers, maar zijn hier tot nu toe niet in geslaagd.