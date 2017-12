Irak: Alle IS-strijders zijn het land uit

IS-strijders namen in de zomer van 2014 bijna een derde van Irak in, waaronder de op een na grootste stad, Mosul. Het kostte de door de Verenigde Staten gesteunde Iraakse strijdkrachten veel moeite om grondgebied te heroveren.

In november viel Rawah, de laatste Iraakse plaats die nog in handen was van IS. Daarna waren Iraakse strijdkrachten weken bezig om het woestijngebied langs de grens met Syrië uit te kammen. ,,Heel Irak is nu vrij van IS-extremisten", aldus legerleider Abdul-Amir Rasheed Yar Allah. ,,De vijand wilde onze beschaving vernietigen, maar we hebben gewonnen door eenheid en vastberadenheid."

De strijd tegen IS heeft zware littekens achter gelaten in Irak. De verwoestingen zijn groot en ongeveer 3 miljoen Irakezen zijn ontheemd. Vooral in Mosul zijn de problemen groot. Het leven in de stad, waar tot 2014 bijna 2 miljoen mensen woonden, moet weer worden aangezwengeld. Meer dan een miljoen inwoners leven nog in opvangkampen. Sommigen hebben de hoop opgegeven dat zij ooit nog terugkeren.

In Mosul riep IS-leider Abu Bakr al-Bagdadi het kalifaat uit. Van het kalifaat dat zich in 2014 uitstrekte van de grens met Turkije tot op slechts honderd kilometer van de Iraakse hoofdstad Bagdad, is vrijwel niets meer over. In Syrië heeft IS alleen nog de stad Boukamal (40.000 inwoners) in handen. Eerder deze week stelde het Russische leger dat de strijd tegen de terreurgroep in Syrië zo goed als over is. De Russen steunen de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad met luchtaanvallen.

Raqqa

Waar in Irak de stad Mosul het meest te leiden heeft gehad onder IS, gold dat in Syrië voor Raqqa. De terreurgroep had de stad in het oosten van het land uitgeroepen tot hoofdstad van het Kalifaat. De herovering van de Raqqa duurde ruim vier maanden. Gevechtsvliegtuigen voerden bombardementen uit. Op de grond vochten de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten zich een weg naar het stadscentrum. IS verzette zich met landmijnen, aanslagen en boobytraps. De strijders, onder wie geharde Tsjetsjeense fundamentalisten, vochten zich dood, bliezen zichzelf op of zijn gevlucht.

Ook al zijn alle stellingen van IS vernietigd, het gevaar is nog niet geweken. IS zal de strijd ondergronds voortzetten, vrezen westerse geheime diensten. Individuele IS-aanhangers kunnen aanslagen plegen. Zo vielen in november tientallen doden bij een aanslag in Tuzharmatu, in het noorden van Irak.