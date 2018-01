Iran blokkeert aantal sociale media om betogingen te stoppen

Die media worden onder meer gebruikt door betogers die willen communiceren. Sinds donderdag gaan in verscheidene plaatsen in het land mensen de straat op, vooral om te protesteren tegen de regering. Die wordt gedomineerd door behoudende sjiitische geestelijken. Een hoge politiefunctionaris zei tegen persbureau ILNA dat zaterdag ongeveer tweehonderd betogers zijn opgepakt in hoofdstad Teheran.

De Amerikaanse president Donald Trump merkte via Twitter op dat de Iraniërs ,,eindelijk door lijken te krijgen hoe hun geld en welvaart worden gestolen en verspild aan terrorisme''. Trump zei ook dat de VS scherp in de gaten zullen houden of rond de ,,grote demonstraties'' sprake is van mensenrechtenschendingen. Hij kreeg een tik op de vingers van de Iraanse president. Rohani zei volgens persbureau IRNA in een toespraak het voor ,,deze man in Amerika'' die ,,tot zijn kern tegen de Iraanse natie is'' niet gepast is plots mee te leven met het Iraanse volk.