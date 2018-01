Iran verbiedt alle lessen Engels op basisscholen

Trump reageert op tweets over zijn mentale gezondheid

10:50 Trump heeft gereageerd op zijn eigen tweets waarin hij refereert aan zijn mentale gezondheid, naar aanleiding van het boek 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' door journalist Michael Wolff. Trump twitterde dat hij 'echt heel slim' is en beweerde een 'enorm stabiel genie' te zijn. In een persconferentie legt hij uit waarom hij het nodig vond om dit te melden.