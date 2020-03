Iran weigert coronahulp van ‘Amerikaanse charlatans’

De Opperste Leider van Iran veegt op de nationale televisie de vloer aan met Amerikaanse hulp in de bestrijding van de pandemie. ,,Wat een merkwaardig aanbod’’, aldus Ali Khamenei. ,,Het ontbreekt jullie Amerikanen aan van alles in de strijd tegen het coronavirus. Bovendien worden jullie ervan beschuldigd dit virus te hebben aangemaakt. Ik weet niet of dit waar is maar als dit soort beschuldigingen de ronde doen kun je dan als verstandig man jullie Amerikanen vertrouwen en hulp aannemen? Jullie zouden ons medicijnen kunnen geven die het virus verspreiden of ervoor zorgen dat het nooit meer weggaat’’, aldus de Opperste Leider die in Iran over alle zaken het laatste woord heeft.

‘Leugenaars'

,,Onze vijand nummer een is Amerika. Het is de ergste vijand van Iran. Zijn leiders zijn terroristen, leugenaars en charlatans’’, zei de Opperste Leider op de staatstelevisie. President Hassan Rouhani beschuldigt Washington ervan dat de Amerikaanse sancties de strijd tegen het coronavirus ernstig frustreren. Hij roept de Amerikaanse regering daarom op de sancties tegen Iran op te heffen.



Met Khamenei’s reactie is het Amerikaanse aanbod definitief van de baan, hoewel Iran alle hulp kan gebruiken. Het land wordt hard getroffen in de coronacrisis met bijna 1700 doden en meer dan 21.000 besmettingsgevallen. De grote politieke geschillen, vooral over het Iraanse kernprogramma, laten steun van de ‘Grote Satan’, zoals ook Khamenei de VS vaak noemt, niet toe.



Donald Trump verscheurde in 2018 het drie jaar eerder gesloten akkoord waarin Iran afzag van zijn kernwapenaspiraties in ruil voor opheffing van internationale sancties. Sindsdien wordt Iran weer getroffen door nieuwe zware Amerikaanse sancties die de economie en de bevolking hard treffen. De moordaanslag in Irak op generaal Qassem Soleimani, een persoonlijke vriend van Ali Khamenei, heeft de ruzie verdiept.