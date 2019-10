Iraniër twee keer in vijf dagen gepakt met achterbak vol Nederlandse wiet

Vorige week vrijdag liep de smokkelaar voor het eerst tegen de lamp. De Duitse grenspolitie hield hem staande tijdens een standaard controle vlak na het passeren van de Duitse grens. Eerst vond de politie 33 gram hasj in de auto, waarna ze besloten de hele wagen eens goed door te lichten. En met succes: in de achterbak stonden - keurig opgestapeld in boodschappentassen - 602 kleine cannabisstekjes. Ook lagen achterin verschillende attributen voor een wietplantage. De man moest direct een boete betalen en er werd een aanklacht tegen hem ingediend. Hij mocht zijn weg wel weer vervolgen. De stekjes werden in beslag genomen en vernietigd.

Iets groter

Klaarblijkelijk maakte het geen indruk op de Iraniër want gisteren werd hij weer aangehouden, ongeveer op dezelfde plek als waar hij de eerste keer van de snelweg werd gehaald. Dit keer lagen er 505 cannabisplanten in de achterbak, iets groter dan de kleine stekjes die hij vijf dagen eerder bij zich had. In plaats van hasj of spullen voor een wietplantage vond de grenspolitie nu 500 euro onder de vloermat van de bijrijdersstoel.



De politie was enigszins verbaasd toen ze erachter kwam dat hij nog geen vijf dagen geleden ook al werd aangehouden voor het vervoeren van wietplanten. De man moest wederom een boete betalen, de planten zijn in beslag genomen en de man mocht zijn weg vervolgen. Hij moet zich binnenkort verantwoorden voor de Duitse rechter.