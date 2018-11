IS claimt bloederige aanslagen in Afghanistan, Pakistan en Libië

IS claimt ook de zelfmoordaanslag op een markt in het noordwesten van Pakistan. Een aanval op een stad in het zuiden van Libië, die minstens 35 levens eiste, zou eveneens het werk van IS-strijders zijn. Dat meldt Amaq, de spreekbuis van de extremisten.



Amaq sprak van bijna 30 mensen die vrijdag bij de aanval in Libië gedood of gewond werden, een getuige houdt het op negen doden en aan aantal mensen die werden ontvoerd. Een bron binnen het leger zegt dat gewapende strijders een politiebureau bezetten in Tazerbo, een stad in een oasis, tot inwoners ze wisten te verjagen.



Volgens de Afghaanse autoriteiten kwamen vrijdag in de provincie Khost zeker 26 militairen om het leven en raakten er vijftig gewond. Amaq spreekt van vijftig doden en 110 gewonden. De ontploffing deed zich voor in een gebedshuis op een militaire basis op het moment dat moskeegangers zich opmaakten voor het vrijdaggebed. De slachtoffers werkten volgens de woordvoerder allemaal voor het leger.

Pashtun-stamgebied

In Pakistan kwamen vrijdag 35 mensen om het leven toen een zelfmoordenaar zich opblies tijdens een feest in het district Orakzai. Volgens Amaq is het dodental 57. Orakzai was vroeger een semi-autonoom deel van het etnische Pashtun-stamgebied van Pakistan langs de Afghaanse grens. De regio was decennialang een toevluchtsoord voor islamitische militanten die in Afghanistan vochten, en de laatste jaren tegen de Pakistaanse staat.

Hoewel Islamitische Staat afgelopen jaren enorm is teruggedrongen, mag de terreurgroepering nog niet worden afgeschreven. Uit recente schattingen van het Pentagon blijkt dat er nog steeds bijna 32.000 IS-strijders actief zijn in Syrië en Irak. Dat is weinig minder dan in de hoogtijdagen in 2015. Wel is de beweging inmiddels uit het grootste deel van Syrië verdreven.