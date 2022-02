Is dit de grote invasie van Oekraïne? En vier andere vragen over de crisis die de wereld in haar greep houdt

Is dit dan de invasie van Oekraïne die al zo lang in de lucht hing?

Dat is niet de Russische uitleg. President Poetin heeft zogenaamde vredestroepen gestuurd naar het oosten van Oekraïne. Volgens hem een ‘vredesmissie’ waarmee hij de Russen die daar wonen kan beschermen tegen Oekraïense agressie. Russische soldaten trekken het land nu inderdaad binnen, nadrukkelijk op uitnodiging van de leiders van de volksrepublieken Donetsk en Loehansk. Een aantal bewoners van die republieken stond vannacht te juichen. Volgens waarnemers is dat één groot toneelspel en allemaal georkestreerd vanuit Moskou. Rusland had al militairen ter plaatse en deelde feitelijk de lakens uit in deze gebieden. Poetin heeft zichzelf dus uitgenodigd om de beide volksrepublieken nu formeel te beschermen en de Russische aanwezigheid geformaliseerd.