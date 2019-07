Is er leven voor May na Downing Street 10?

Op de stoep van Downing Street 10 schetste Theresa May in haar laatste toespraak als premier haar plannen voor de nabije toekomst. Na het zomerreces wil ze terugkeren in de banken van het Lagerhuis als parlementslid van Maidenhead. Geen groots en meeslepend leven, maar een bijrol binnen de muren van Westminster Palace. Haar voorgangers laten zien dat een terugkeer naar het gewone leven meer uitdagingen biedt.



,,Het is vrij dramatisch”, vertelde Gordon Brown (Labour) over zijn vertrek in 2010 na het verlies van de landelijke verkiezingen. ,,In Groot Brittannië verlies je als premier niet alleen in een vloek en een zucht je onderkomen, maar ook het vermogen om jezelf een houding te geven.” De Schot, melancholisch van aard, bracht de eerste weken na zijn aftreden voor een belangrijk deel in bed door. ,,Je bent uitgeput en slaapt veel.”



Net als May bleef hij parlementslid, maar de wereld buiten het House of Commons lonkte. Brown werd speciaal gezant voor de Verenigde Naties. Bijgekomen van de slijtageslag groeide hij uit tot een elderly statesman, wiens mening impact heeft bij politieke ontwikkelingen. Geld dat hij verdiende met betaalde bijbanen stortte hij direct op de rekening van een stichting om armoede te bestrijden.